Concerto “Note di Natale” a Petrella Tifernina

Il Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Petrella Tifernina, organizza il concerto di Natale “Note di Natale”, in programma lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Giorgio a Petrella Tifernina (CB). Protagonista dell’evento sarà l’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Perosi”, composta da allievi e docenti dell’istituzione musicale, diretta dai Maestri Carlo Morelli e Giuseppe Lentini, con la partecipazione della giovane cantante solista Gemma Mainella.

«Questo concerto rappresenta un momento di elevato valore artistico e culturale, non solo per la qualità musicale dell’esecuzione, ma anche per il suo significato simbolico», dichiara il Direttore del Conservatorio, Maestro Ferdinando Mutillo. «Attraverso la musica intendiamo valorizzare le tradizioni natalizie e rafforzare il legame con le comunità di origine petrellese, sia quelle presenti sul territorio sia quelle residenti in altre parti d’Italia e all’estero, confermando il ruolo del Conservatorio come luogo di formazione, cultura e dialogo con il territorio». L’ingresso è gratuito.