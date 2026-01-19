Concerto d’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025–2026 del Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso

Con l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025–2026 prende avvio ufficialmente l’intera attività didattica, artistica e di ricerca dell’Alta

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Martedì 20 gennaio 2026, alle ore 20.00, presso il Teatro Savoia di Campobasso , avrà luogo il Concerto d’Inaugurazione con l’esibizione dell’Orchestra del Conservatorio, composta da docenti e studenti dell’Istituzione, diretta magistralmente dal Maestro Lorenzo Castriota Skanderberg, direttore e concertatore. Sul podio le partiture con le note dei due colossi della musica sinfonica: Johannes Brahms e Ludwig Van Beethoven, compositori tedeschi del periodo tra il classicismo e il tardo -romantico.



Il programma propone alcune tra le più significative pagine del repertorio sinfonico di Johannes Brahms e Ludwig van Beethoven, due pilastri della tradizione musicale tedesca, protagonisti di epoche diverse ma uniti da una visione artistica di straordinaria forza espressiva, capace di attraversare il Classicismo e il pieno Romanticismo.

«L’inaugurazione dell’Anno Accademico – dichiara la prof.ssa Rita D’Addona, Presidente del Conservatorio – sancisce ufficialmente l’avvio delle attività di formazione, studio, produzione artistica e ricerca dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. Tutta la progettualità dell’Istituzione ruota attorno ai percorsi scelti dalle nostre studentesse e dai nostri studenti, che rappresentano il cuore pulsante del Conservatorio. Sotto il profilo istituzionale, il Concerto d’Inaugurazione assume il valore simbolico della missione che il Conservatorio “Lorenzo Perosi” è chiamato a sviluppare: un impegno forte verso l’internazionalizzazione, i programmi Erasmus, l’integrazione tra formazione e ricerca e l’attivazione dei percorsi di dottorato. Ringrazio il Maestro Castriota Skanderbeg per aver saputo racchiudere, nelle sinfonie di Brahms e Beethoven, tutta la forza titanica e comunicativa della musica, capace di trasmettere messaggi universali di pace, bellezza e cultura. Un sentito ringraziamento va anche ai docenti e agli studenti che, con passione e tenacia, affrontano il cambiamento d’epoca, custodendo il valore dell’esperienza analogica anche nell’era digitale e dell’intelligenza artificiale.».



A sottolineare il valore artistico e formativo dell’evento, è stato il Direttore del Conservatorio, M° Ferdinando Muttillo, che ha dichiarato: «Questo concerto rappresenta non solo l’inizio di un nuovo anno di studio e di crescita personale e professionale, ma anche un’importante occasione per celebrare la musica e la cultura come elementi fondamentali di dialogo, incontro e coesione. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri allievi un ambiente stimolante e dinamico, nel quale possano esprimere liberamente la propria creatività, confrontarsi con il pubblico e affinare le proprie competenze artistiche. Invitiamo la comunità, le famiglie e tutti gli appassionati di musica a partecipare a questo evento,

che vuole essere un momento di condivisione, partecipazione e ispirazione, capace di valorizzare il talento e il lavoro dei nostri studenti».



L’appuntamento è dunque per martedì 20 gennaio 2026, al Teatro Savoia, autentico gioiello culturale della città di Campobasso. Un evento che ha già registrato il tutto pieno, confermando il forte legame tra il Conservatorio, la città e il pubblico degli appassionati di musica sinfonica.