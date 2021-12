Comune di Termoli: proroga contributo a fondo perduto per le attività economiche

Il Comune di Termoli sostiene, tramite erogazione di contributi a fondo perduto, le

attività economiche colpite dalla crisi economica a seguito all’emergenza Covid-19, nella

misura indicata nei successivi articoli.

Con l’erogazione dei suddetti contributi si intende fornire un sostegno economico al fine

di limitare gli effetti negativi dovuti alla sfavorevole congiuntura economica indotta dalla

pandemia sanitaria da Covid-19 e, nel senso più vasto del termine, garantire un aiuto

economico alle attività imprenditoriali in difficoltà.

L’ammontare complessivo dei sostegni economici da attribuire con il bando è

pari ad euro 180.000,00 (centoottantamila/00).

Pertanto riapre i termini previsti per la presentazione delle domande di cui all'”Avviso pubblico per l’erogazione dei contributi una tantum a favore delle attività economiche colpite dalla crisi economica a seguito dell’emergenza covid-19″, le cui domande dovranno pervenire entro il giorno 10/01/2022, secondo le modalità indicate nell’avviso a cui si rimanda per tutte le disposizioni in esso contenute.

Il responsabile del procedimento è il dott. Rocco Aprile

Per eventuali chiarimenti o informazioni può essere contattato il seguente numero 0875 –

712241 / 712248 / 712268 Sportello Unico Attività Produttive