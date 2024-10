Comune di Termoli/”Open Day” rilascio carta d’identità elettronica

Per andare incontro alle numerose richieste degli utenti, si comunica che l’Ufficio Anagrafe del Comune di Termoli ha programmato una serie di aperture straordinarie per il rilascio senza appuntamento della Carta d’Identità Elettronica. Le giornate di apertura straordinaria sono state così programmate:

– SABATO 26 OTTOBRE dalle ore 9 alle ore 12

– SABATO 9 NOVEMBRE dalle ore 9 alle ore 12

– SABATO 23 NOVEMBRE dalle ore 9 alle ore 12

– SABATO 7 DICEMBRE dalle ore 9 alle ore 12

– SABATO 14 DICEMBRE dalle ore 9 alle ore 12

I costi previsti per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica sono i seguenti:

– Euro 22,50 per le carte d’identità scadute e in scadenza (entro sei mesi dalla scadenza) e per le prime emissioni

– Euro 28,20 per deterioramento, furto, richieste fuori sede e carte con scadenza non superiore ai sei mesi

È possibile pagare in contanti allo sportello oppure presentando una ricevuta di versamento PagoPa dopo aver generato il bollettino sul sito del Comune di Termoli, all’indirizzo www.comune.termoli.cb.it, seguendo i link del pagamento spontaneo.