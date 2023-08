Comune di Larino : insediamento Consulta delle disabilità e neurodiversità

La Consulta comunale permanente per le disabilità e neurodiversità del Comune di Larino è

diventata una realtà tangibile. Si è insediata giovedì mattina 10 agosto, la Consulta comunale per le disabilità e neurodiversità con un’assemblea convocata dal Sindaco della città di Larino Giuseppe Puchetti.



Dopo un percorso iniziato durante lo scorso mandato elettorale la Consulta acquisisce la titolarità ad operare diventando un efficiente strumento per l’amministrazione comunale, che promuove il concetto di pari opportunità e cittadinanza attiva. L’assemblea ha eletto all’unanimità Arianna Altieri come Presidente della Consulta comunale e Angelina Silvano come vice presidente.

Compongono la Consulta comunale permanente delle disabilità e neurodiversità, oltre alle figure del presidente e vice presidente, Adele Stelluti, Graziella Vizzarri, già promotrice dell’organo consultivo, con delega alle politiche sociali e presidente Ats Larino, Iolanda Giusti assessore alle pari opportunità, Eloisa Arcano coordinatrice Ats Larino, Enrica Di Spirito delegata Asrem e Raffaella Petti delegata Usr.

Durante l’insediamento sono stati ribaditi gli obiettivi dell’organo consultivo comunale che afferiscono al regolamento dello stesso trovando un accordo collettivo. Gli scopi principali della Consulta racchiudono ciò che realmente emerge dall’osservazione territoriale, come stabilire un rapporto permanente con gli Enti Pubblici per una collaborazione che individui il modo migliore per affrontare progressivamente i problemi riguardanti le persone con disabilità e

neurodiversità. Favorire la coerenza tra la “domanda” (i bisogni presenti sul territorio) e la “risposta” più capillare possibile (fornitura di servizi).

Promuovere tutte quelle iniziative volte al conseguimento dei diritti e delle pari opportunità, ivi compreso l’inserimento lavorativo mirato. Promuovere la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, contribuendo alla realizzazione di un ambiente che garantisca ad

ognuno l’esercizio autonomo di ogni attività indipendentemente dall’età, dalle caratteristiche psicofisiche e sensoriali.

Favorire il conseguimento dell’autodeterminazione personale delle persone disabili e neuro

diverse. Promuovere l’integrazione delle persone con disabilità e neurodiversità perseguendo gli indirizzi di intervento ad essi diretti. Altresì, favorire una capillare sensibilizzazione rivolta al contesto sociale, all’ambiente, alla comunità nei confronti delle diversità, quale azione diretta all’inclusione. Il Comune di Larino si fregia di un braccio operativo notevole, quale la Consulta comunale permanente per le disabilità e neurodiversità, con l’intento di rispondere sempre con più peculiarità ai bisogni del territorio.