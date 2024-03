Comunali Termoli/Prioritario definire i contorni della coalizione ed il suo programma politico

L’Assemblea Regionale di Sinistra Italiana del Molise, riunitasi nella serata di ieri 02 Marzo 2024, dopo ampia e diffusa discussione ha deliberato di intervenire sulla delicata situazione delle elezioni comunali a Termoli al fine di dare il proprio contributo fattivo alla soluzione dei problemi.

L’ottima proposta messa in campo in questi giorni per le prossime elezioni comunali di Campobasso, che vede il partito convintamente impegnato, ed il buon risultato elettorale della Sardegna, frutto di una salda intesa politica, ci indicano l’unica via percorribile. Sono necessari il dialogo ed il confronto fra tutte le forze politiche in campo per superare l’attuale en pass concordando un programma forte ed un progetto credibile per la città di Termoli da contrapporre all’errata logica della scelta sui singoli che, anziché avvicinare, allontana i cittadini dalla partecipazione alla vita pubblica.

Serve quindi un confronto urgente di tutte le anime del centrosinistra termolese, evitando candidature unilaterali e fughe in solitaria che non portano a nessun risultato. É solo l’unità e la coesione dell’intera coalizione intorno ad un programma condiviso che ci permetterà di affrontare alla pari la sfida elettorale e, poi, il governo della città. La scelta del front runner, senza preclusione alcuna per ogni possibile proposta in campo, è solo successiva alla definizione del perimetro della coalizione e del programma politico della stessa.

Sinistra Italiana Molise auspica, pertanto, un rinnovato impegno della coalizione di centrosinistra nella ricerca di una proposta politica comune e condivisa chiedendo che si avvii una interlocuzione fra tutte le forze politiche in campo, sia partitiche che civiche ed associazionistiche, della sinistra termolese.

Il Segretario Regionale

(SINISTRA ITALIANA del Molise)

Vincenzo Notarangelo