Comunale Termoli/L’area progressista : le fughe in avanti quasi mai sono indice di democrazia, condivisione e pluralismo

Le elezioni comunali di giugno costituiscono un appuntamento decisivo per disegnare e concretizzare l‘idea di un nuovo modo di amministrare la Città ed interpretare al meglio le esigenze e le necessità del territorio, nel rispetto delle sue peculiarità e delle sue caratteristiche anche ambientali.

In questa prospettiva i sottoscritti ritengono preliminare che le componenti civiche e politiche di area cattolica ,moderata, ambientalista e di sinistra, finora non coinvolte nel confronto, condividano linee programmatiche comuni da proporre alle altre componenti di area, così da offrire alla comunità una complessiva idea di amministrazione e di sviluppo .

Un programma di crescita sostenibile che possa essere condiviso anche dalle migliori energie culturali, sociali ed associative della Città , nella consapevolezza che il progetto per la Città sia propedeutico e non conseguente alla indicazione del candidato Sindaco.

Si avverte una forte e rinnovata volontà di partecipazione che non può e non deve essere ignorata, se si vuole davvero ricomporre la evidente disaffezione al voto e colmare la distanza tra i cittadini e le istituzioni.

Una volta discussa e condivisa ,con la più ampia convergenza delle forze in campo, la cornice programmatica, solo allora sarà possibile individuare il candidato alla carica di Sindaco , che abbia competenza, capacità ed equilibrio tali da poter interpretare al meglio la intera coalizione e farsi garante della attuazione del programma amministrativo e politico in una visione improntata alla collegialità e non all’individualismo. Le fughe in avanti quasi mai sono indice di democrazia, condivisione e pluralismo.

I sottoscritti sollecitano il confronto con tutte le altre componenti, civiche e di partito su questo percorso di metodo e di merito, nel convincimento che l’obiettivo comune di amministrare la Città non sarà rallentato dalle diversità di visione politica e che anzi tali diversità possono costituire momento di riflessione , di crescita e di arricchimento programmatico e culturale.

Verdi e Sinistra – Alternativa Progressista

Insieme Iscritti PD Termoli- Liberali e Socialisti