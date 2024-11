Commissione Ue, Fidanza: “Fdi voterà a favore di von der Leyen bis”

(Adnkronos) – Nella plenaria a Strasburgo sulla nomina della Commissione Europea presieduta per il prossimo quinquennio da Ursula von der Leyen "le diverse delegazioni nazionali dell'Ecr valuteranno come votare, ma il voto della delegazione di Fratelli d'Italia sarà favorevole, per l'ovvia e naturale ragione che il commissario italiano è espressione del nostro partito". Lo dice il capodelegazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles Carlo Fidanza, durante un briefing con gli eurodeputati italiani organizzato a Bruxelles dal Parlamento Europeo dopo l'audizione in commissione Regi di Raffaele Fitto. Come Ecr, continua Fidanza, "noi abbiamo votato per tutti i commissari proposti, risultando decisivi, perché senza Ecr non ci sono i due terzi. Per il commissario Glenn Micallef e Hadja Lahbib ci hanno lasciato molto perplessi, ma rispettiamo le indicazioni dei governi nazionali. La partita politica con Micallef si farà nei prossimi cinque anni". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)