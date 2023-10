Colori tra le mani: Ti racconto un libro Infanzia ospita Fuad Aziz

L’artista incontrerà i piccoli lettori nell’ambito del progetto a cura dell’Unione Lettori

Italiani e del Comune di Campobasso dedicato ai bambini

Carta colorata, colla e forbici. E ovviamente un paio di mani curiose che non temono di

sporcarsi. Sono questi gli ingredienti giusti per aprirsi alla fantasia e immergersi nel fantastico

mondo dei colori. Un modo per imparare ad esprimersi in grande libertà.

I bambini avranno l’occasione di sperimentare e mettersi alla prova grazie all’incontro-

laboratorio di Fuad Aziz, autore e illustratore, e prossimo ospite della XXI edizione di Ti

racconto un libro Infanzia, il progetto parallelo dedicato ai più piccoli di Ti racconto un libro

2023 il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e sostenuto dal

Comune di Campobasso e realizzato dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e

organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso.

Nato ad Arbil, città antichissima nel cuore del Kurdistan iracheno, Fuad Aziz fin da piccolo ha

avuto dentro di sé la passione per l’arte. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Baghdad nel

1974, si diploma successivamente anche all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Ha scritto e

illustrato tanti libri per l’infanzia e realizzato sculture presentate in numerose mostre personali

e collettive in Italia e all’estero. Lavora come formatore per insegnanti e operatori culturali di

educazione all’immagine e di creazione di racconti illustrati. In particolare, si occupa della

“cultura della fiaba”, intesa come importante strumento di comunicazione e scambio tra

culture. Vive e lavora a Firenze da diversi anni.

L’appuntamento con Fuad Aziz è in programma martedì 3 ottobre, in due scuole primarie del

capoluogo, alle ore 9 e 11. Nel pomeriggio di martedì, l’autore sarà di nuovo in compagnia dei

piccoli lettori, per Favole a merenda, in programma alle ore 16.30 nella Bibliomediateca di

Campobasso. L’appuntamento si conferma tra i più attesi dai bambini e dalle famiglie

registrando livelli di grande partecipazione. Come da tradizione, l’incontro si concluderà con

una gustosa merenda da condividere tutti insieme.