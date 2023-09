Coldiretti/Contributi ISMEA a fondo perduto per l’acquisto di macchine e attrezzature innovative

E’ in corso di pubblicazione il decreto, approvato lo scorso luglio in Conferenza Stato-Regioni, che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per incentivare l’acquisto di macchine e strumenti innovativi per l’agricoltura e la pesca.

I beneficiari delle agevolazioni sono le PMI agricole o associate, comprese le loro cooperative o associazioni, che risultano iscritte come imprese “agricole”, “ittiche” o “agromeccaniche” e che effettuano investimenti, in seguito alla presentazione della domanda, per importi compresi tra 70.000 e 500.000 euro.

Il contributo a fondo perduto varia a seconda del soggetto e dell’importo dell’investimento, da un minimo del 45% sino al 100%.

Le PMI agricole e della pesca possono anche usufruire della garanzia ISMEA per i finanziamenti fino all’80% del valore nominale del finanziamento bancario.

La PMI che intende richiedere il contributo deve fare domanda sul portale dedicato di ISMEA. Le domande saranno esaminate da ISMEA secondo l’ordine cronologico di presentazione.

A questo fondo sono destinati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Inoltre, parte dell’allocazione annua (rispettivamente 10, 30 e 35 milioni di euro) è riservata alle zone colpite dalle alluvioni di maggio 2023.

Per ulteriori informazioni e per la presentazione della domanda gli imprenditori interessati potranno rivolgersi agli operatori tecnici, presso gli Uffici Zona Coldiretti presenti nelle due provincie.