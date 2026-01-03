Cofelice: bilancio del lavoro svolto a distanza di un anno dalla delega al Turismo e Cultura

“Il turismo volano di crescita economica e di rilancio sociale per il Molise”, ha così dichiarato il Consigliere Regionale, Fabio Cofelice Delegato a Turismo e Cultura che traccia un bilancio del lavoro svolto a distanza di un anno da quando ha ricevuto la delega al Turismo e Cultura dal Presidente della Giunta Regionale Francesco Roberti.

“Nel corso di quest’anno abbiamo finalmente dotato la nostra regione di una legge istitutiva della Film Commission, riempiendo così un vuoto non solo normativo ma di sostanza vera e propria, perché sarà certamente una spinta formidabile di promozione turistica e culturale del Molise; nel corso del 2025 abbiamo lavorato su una visione ad ampio raggio per potere operare concretamente nell’interesse della regione e di quanti qui vivono e lavorano; non solo parole, quindi, ma numeri e dati e quello più eclatante arriva dalle piattaforme di prenotazione online (OTA).

Nel mese di ottobre 2025, il Molise è stato celebrato a livello nazionale come la seconda regione d’Italia per tasso di saturazione delle strutture ricettive (53,3%), superata solo dalla Valle d’Aosta e distanziando mete nazionali e competitor storici. Novembre ha visto per la prima volta la promozione dell’oleoturismo attraverso la prima edizione di Frantoi Storici Aperti.

Dicembre ha visto il Molise ancora una volta alla ribalta nazionale, elogiato dalla stessa Ministra Santanchè, come una delle regioni maggiormente attrattive rispetto agli anni scorsi.

Grazie al sostegno della struttura amministrativa della Regione e alla disponibilità della Giunta Regionale si è riusciti a partecipare ad alcune importanti Borse nazionali e internazionali e per la prima volta nella sua storia, Campobasso ha ospitato (lo scorso giugno) la prima Borsa del Turismo Esperienziale.

Un evento spartiacque che ha messo in contatto diretto gli operatori locali con buyers nazionali ed internazionali.

L’obiettivo è stato chiaro sin dall’inizio: trasformare il paesaggio e le tradizioni in “prodotto turistico” vendibile, puntando sul valore del viaggio lento e della connessione profonda con i luoghi.

Lo stesso è accaduto per la nascita del ‘Sannio Archeo Festival’ grazie ad un bando finanziato dal Ministero della Cultura per gli Spettacoli dal vivo che il Molise è riuscito ad ottenere.

Questi per noi sono solamente dei tasselli – ha poi continuato il Delegato Regionale – che vanno a comporre un disegno ancora più ampio e per la cui realizzazione questo Assessorato dovrà continuare a lavorare, come fatto fino a questo momento, a testa bassa e cercando di essere sempre propositivi e mai demolitivi, mettendoci la necessaria passione e volontà; perché solo credendo in ciò che si fa si possono ottenere i giusti risultati.

L’anno che va a concludersi, inoltre, mi ha permesso di conoscere ed incontrare tante professionalità e molte realtà che, con ammirevole dedizione, si occupano dei nostri territori nel tentativo di offrire opportunità turistiche e di diffondere cultura; Enti locali ed amministratori, Associazioni e Pro Loco, Imprese ed operatori turistici che ogni giorno tra mille difficoltà si prodigano per lo sviluppo della nostra regione perché credono, come credo anche io, nella vocazione culturale e turistica del Molise.

Un ringraziamento sentito và a tutti gli operatori dell’informazione che con il loro lavoro e con rara professionalità ogni giorno veicolano e divulgano quanto viene fatto e messo a punto; il loro resta un compito delicato e strategico per dare voce al Molise e alla sua gente.

Ora – ha poi concluso il Consigliere Cofelice – abbiamo il dovere di andare avanti, convinti che i tempi siano oramai maturi per poter restituire al Molise il ruolo e il riconoscimento che gli competono nel panorama turistico nazionale”