CNU 2024 all’insegna della sostenibilità: dal Molise un messaggio forte a tutta Italia per promuovere pratiche ecocompatibili

I Campionati Nazionali Universitari 2024 assegnati dalla FederCUSI all’Università degli Studi del Molise e al Cus Molise e che si terranno nella nostra regione dal 18 al 26 maggio, saranno un evento sportivo e culturale di grande rilevanza, ma anche un’occasione per sensibilizzare i partecipanti e il pubblico sul tema della sostenibilità ambientale. Obiettivo primario è rendere l’intero evento il più sostenibile possibile, promuovendo pratiche ecocompatibili tra i partecipanti ela comunità ospitante.

Lo sport può svolgere un ruolo fondamentale nel processo generale di transizione ecologica, per questo, ogni grande evento sportivo è tenuto a fare la sua parte nelle emissioni di CO2 e del suo impatto in generale. I Campionati Nazionali Universitari, per loro stessa

natura, rappresentano, da sempre, uno strumento unificante e l’edizione primaverile 2024 che si disputerà in Molise vuole, innanzitutto, offrire un importante contributo allo sviluppo di una sempre più ampia consapevolezza della necessità di aderire a modelli di vita sostenibili, mettendo in atto pratiche innovative, perché i CNU, grazie alle caratteristiche educative e alla forte componente di socialità che li caratterizzano, sono un canale preferenziale per alimentare la cultura del verde e della sostenibilità.

L’edizione in Molise di questi Campionati Nazionali Universitari 2024 pone un’attenzione particolare alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica, prevedendo l’adozione di specifiche misure e interventi necessari per mitigare l’impatto sull’ambiente di un evento sportivo di così grande portata.

Tra le iniziative previste, ci sono: workshop e sessioni informative sui principi di sostenibilità e sulle azioni che ciascuno può intraprendere per ridurre il proprio impatto ambientale nella vita quotidiana; la promozione, per ridurre le emissioni di CO2 legate agli spostamenti durante l’evento, dell’uso di mezzi di trasporto pubblici, biciclette, car pooling, monopattini elettrici e navette a basso impatto ambientale; la riduzione dei rifiuti prodotti durante l’evento attraverso l’uso di materiali riciclabili, il compostaggio e la riduzione dell’uso di plastica monouso.

Inoltre, si attuerà un coinvolgimento attivo della comunità locale nell’intero processo di sensibilizzazione, promuovendo la partecipazione attiva e il coinvolgimento nella promozione dello sviluppo sostenibile, diffondendo informazioni e consigli su come adottare comportamenti virtuosi per la salvaguardia dell’ambiente, sia durante l’evento che nella vita quotidiana.

Altrettanto forte sarà la collaborazione con le amministrazioni locali per preservare le risorse naturali e proteggere gli ecosistemi fragili della regione.

Queste sono solo alcune delle azioni che renderanno i Campionati Nazionali Universitari 2024 in Molise un evento sostenibile e responsabile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Un evento che vuole essere non solo una festa dello sport, ma anche un esempio di buone pratiche per il futuro del nostro pianeta.