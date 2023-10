Cittadini europei: studenti del Liceo di Santa Croce in Croazia 

Tre giorni intensi e pieni di entusiasmo per gli studenti delle classi prime del Liceo scientifico “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano accolti in Croazia, nella città di Poreč, dal 6 all’8 ottobre 2023, per condividere un progetto di gemellaggio europeo. Un evento internazionale, “Trails of Europe and awareness in memory (Cammini d’Europa e consapevolezza nella memoria), scritto e gestito dall’associazione Ned – New European Dream che ha visto coinvolti i comuni di Pietracatella (Italia) e Poreč (Croazia) per aumentare la consapevolezza e la conoscenza della comune identità culturale europea. Per gli studenti tanti momenti di confronto, scoperta e conoscenza di luoghi nuovi, trekking e attività all’aria aperta in una dimensione di socializzazione e responsabilità insieme ad altri giovani e rappresentanti di istituzioni e associazioni, come Legambiente. Al centro dei tavoli, condivisi insieme ai compagni di Casacalenda e di altre realtà, la conservazione del patrimonio storico e la memoria degli antichi sentieri italiani e croati, non a caso l’area del Liceo di Santa Croce di Magliano comprende l’antico tratturo Celano-Foggia e custodisce un significativo su cui investire per promuovere l’intero territorio.

L’istituto, dunque, è stato uno degli attori coinvolti in questa entusiasmante esperienza che ha visto gli studenti protagonisti delle attività e dei tavoli di lavoro e confronto in un luogo rinomato in termini di accoglienza e di ricettività turistica. Il progetto Team intende dunque creare un protocollo valido a livello europeo contenente soluzioni pratiche per migliorare la manutenzione, la promozione, la conoscenza e la valorizzazione di questi antichi percorsi, nonché di agevolare lo scambio e il confronto tra i cittadini e avvicinarli a tematiche europee di più ampio respiro”.

Gli studenti delle classi prime del Liceo di Santa Croce di Magliano sono stati accompagnati dai docenti Franca Ricciardelli, Gennaro Santarelli e Francesco Santoro. Coordinatrice dell’iniziativa, la professoressa Federica D’Amico.

La dirigente scolastica, Giovanna Fantetti, ringrazia di cuore gli organizzatori, il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, i docenti e gli studenti per aver condiviso un progetto lungimirante, che si inserisce nell’ambito delle attività di accoglienza dedicate alle classi prime e nel programma di scambi culturali e programmi internazionali che promuovono il senso dell’identità europea tra gli studenti, arricchendo il loro curricolo e le opportunità di formazione, confronto e crescita.