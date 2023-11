Cisl Molise in piazza sabato per il Patto sociale. Nastro rosso per dire no alla violenza sulle donne

“Partecipare per crescere: migliorare la manovra, costruire un nuovo Patto sociale”. Questo è lo slogan della manifestazione nazionale che la Cisl terrà a Roma, in piazza Santi Apostoli, sabato 25 novembre dalle 10 alle 14 con le conclusioni del segretario generale Luigi Sbarra.

L’obiettivo dell’iniziativa – afferma il Responsabile della CISL Molise Antonio D’Alessandro – è quello di cambiare alcuni aspetti negativi della legge di bilancio, “soprattutto sul piano pensionistico e lanciare a Governo, sistema delle imprese e anche agli altri sindacati la sfida di un patto sociale e di una Agenda 2024 fondata sul protagonismo sociale nella individuazione delle politiche di crescita e di coesione”.

Prevista in piazza la presenza di delegazioni di tutte le regioni italiane, quindi anche il Molise e delle varie categorie produttive.

Tutte le delegazioni che parteciperanno a Roma all’iniziativa della Cisl – precisa Antonio D’Alessandro – avranno al braccio e alle bandiere un nastro rosso, per affermare un ‘NO’ alla violenza sulle donne, anche in occasione della giornata mondiale contro i femminicidi.

Alla Cisl in particolare non piace la stretta sulla previdenza e sulle pensioni. E sui tagli alle pensioni il ministro della PA Zangrillo fa sapere: “Stiamo lavorando a correttivi, anche perché non vogliamo che, soprattutto nel settore sanitario, queste norme diventino un incentivo per accelerare le uscite”.

La legge di Bilancio “ha stanziato risorse ingenti per i rinnovi 2022-2024, 7,3 miliardi includendo anche la sanità. Nel complesso sono a disposizione quasi 10 miliardi. A regime, nel 2025, gli aumenti contrattuali saranno di circa il 6%, tra i 180 e i 190 euro medi mensili”.