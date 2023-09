CISL “La Partecipazione al Lavoro” e INAS in piazza a Termoli

La CISL e il Patronato INAS CISL nelle giornate di venerdì e sabato rispettivamente 15 e 16 settembre 2023 dalle ore 10:00 alle ore 18:00, in Piazza Monumento a Termoli (CB) vicino il Monumento ai Caduti la CISL per la campagna di raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare “La Partecipazione al Lavoro”, che ha l’obiettivo di potenziare i meccanismi di partecipazione dei lavoratori all’interno delle imprese, e intende dare piena applicazione all’Articolo 46 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.

Inoltre sarà presente in piazza, per far conoscere i servizi del Patronato INAS CISL, per rispondere alle domande dei cittadini sull’inoltro delle pratiche di pensioni, invalidità, disoccupazione, assegno unico, maternità, infortuni e pratiche INAIL.

Il responsabile della CISL Molise Antonio D’Alessandro dichiara: “siamo lieti di ricevere cittadini presso la nostra postazione con gazebo e banchetti per illustrarne i dettagli e raccogliere le firme. Perché sia discussa in Parlamento, ne bastano 50mila, forti del grande numero di associati in tutti i segmenti produttivi e sociali, puntiamo a un’adesione ben più ampia, anche al di fuori del nostro perimetro associativo.”

La legge ambisce ad innovare le relazioni sociali e industriali, sostenendo soluzioni contrattuali che consentano ai lavoratori di accedere a quattro modalità di partecipazione

1) gestionale : i lavoratori potranno entrare nei consigli di sorveglianza e di amministrazione compartecipando alle scelte strategiche delle proprie aziende. Inoltre, sarà possibile prevedere una figura che rappresenti i lavoratori e le lavoratrici all’interno dei CdA delle

società a partecipazione pubblica;

2) finanziaria : chi lavora avrà la possibilità di partecipare a nuove forme di azionariato diffuso e a nuove modalità di distribuzione degli utili;

3) organizzativa : ci saranno incentivi e meccanismi premianti per le aziende che consentiranno a chi lavora di contribuire alle politiche per l’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi;

4) consultiva : i sindacati saranno consultati in via preventiva e obbligatoria su molte scelte strategiche in più rispetto a quelle previste dalla legislazione attuale.

Questa proposta di legge incarna pienamente la storia, l’identità e lo spirito della CISL, da sempre un sindacato riformista, contrattualista, partecipativo, che prova a interpretare i cambiamenti del mercato del lavoro e le nuove esigenze dei lavoratori.

Adesso è il momento giusto per la piena applicazione dell’Articolo 46 della Costituzione che sancisce il diritto dei lavoratori a partecipare alle dinamiche delle aziende.

“La Partecipazione al Lavoro” è al centro della nostra azione, anche in termini di visibilità mediatica. Per questo motivo chiedo a tutti voi componenti del coordinamento AST Molise di coinvolgere i nostri delegati, RSU, attivisti, militanti, quadri, dirigenti e associati in ogni piccola comunità, di dedicare il massimo delle energie, nelle prossime settimane, di partecipare alle giornate dedicate per la raccolta firme e attivarsi fattivamente per la raccolta delle firme.

La CISL – conclude Antonio D’Alessandro – ringrazia anticipatamente tutti i cittadini che verranno a trovarci.