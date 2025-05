Ciccone e Santimone eletti nelle Commissioni del Cnog, traguardo che premia l’Odg Molise

Vincenzo Ciccone, espressione dell’Odg Molise in quota pubblicisti è stato

rieletto nella commissione giuridica (col ruolo di segretario) dove aveva

già militato nel triennio scorso, mentre Cosimo Santimone, espressione

molisana dei professionisti, è stato premiato nella commissione

amministrativa dove mai nessun corregionale aveva mai preso parte. Una

bella soddisfazione perché il Molise ha 2 consiglieri su 2 nelle

commissioni, a differenza di molti altri Ordini (che non hanno tutti gli

eletti nelle 4 commissioni), con risultati bulgari anche all’interno

dell’assemblea romana. Questo traguardo premia l’Odg Molise che ha

concorso nella maggioranza del presidente Bartoli, dell’esecutivo e in tutte

le sue diramazioni. Nell’augurare ai due consiglieri nazionali buon lavoro,

saremo sempre partecipi del loro lavoro e delle loro soddisfazioni.



Il presidente dell’Ordine

Prof. Vincenzo Cimino