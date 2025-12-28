Si sono chiuse le iscrizioni per Molistantanee 2025, l’open call fotografica promossa da APS Molis, associazione no-profit impegnata nella valorizzazione del Molise. Dopo un’edizione che ha registrato un record di partecipazioni, il progetto entra ora nella sua fase finale con una mostra collettiva aperta al pubblico.

Dal 27 dicembre al 4 gennaio, presso lo Spazio Sfuso di Campobasso, saranno esposte le opere selezionate da una giuria di esperti per Molistantanee 2025, tutte accomunate dal tema della Molifobia: un racconto collettivo sul rapporto complesso, ironico, affettuoso o conflittuale che i molisani hanno con la propria terra.

La mostra riunisce fotografi professionisti e amatoriali, provenienti da contesti diversi, e affianca alle opere fotografiche anche i lavori di artisti locali, aggiungendo alla mostra altri linguaggi come la pittura e l’arte digitale.

La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 29 dicembre alle ore 18:00 allo Spazio Sfuso di Campobasso. Oltre all’assegnazione del premio in denaro al primo classificato e delle quattro menzioni d’onore, l’incontro sarà un momento pubblico di confronto sul tema della Molifobia.

La mostra Molistantanee 2025 è appuntamento culturale aperto alla cittadinanza, agli addetti ai lavori e a chiunque voglia interrogarsi sul significato di identità, territorio e appartenenza.