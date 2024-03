Chiara Ferragni sulla crisi con Fedez: “Purtroppo non è una mia scelta”

(Adnkronos) – "Non è stata una scelta mia". Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla sua rottura con Fedez e, rispondendo a un commento sul suo profilo Instagram, lascia intendere che la decisione di 'mettere in pausa' il matrimonio non è stata la sua. La separazione, quindi, si sarebbe consumata per la decisione del rapper di andare via di casa. "Stupenda, ma Fede è il tuo valore aggiunto", scrive un follower commentando una foto che la ritrae in posa durante il suo viaggio a New York. "Purtroppo non è una scelta mia", la risposta dell'imprenditrice, appena rientrata a Milano dopo un viaggio a New York. Pochi giorni fa Fedez aveva sostituito la sua foto profilo Instagram: al posto di quella con Chiara Ferragni e i figli, Leone e Vittoria, ne ha messa una da 'single' sul palco mentre canta con il microfono in mano. Era stata la stessa influencer a farlo, anticipandolo, poco prima che il rapper si trasferisse dalla casa di City Life. Piccoli indizi che vengono riletti dai fan come possibili segnali di un acuirsi della crisi. E non poteva che dare questa idea la Storia di Fedez dal titolo 'L'hai voluto tu' con la scritta finale: "Essere è non essere compreso". —[email protected] (Web Info)