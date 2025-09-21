Charlie Kirk, la vedova: “Indosso suo ciondolo insanguinato”

(Adnkronos) – Erika Kirk, vedova dell'attivista conservatore Charlie Kirk, ha dichiarato di indossare un ciondolo macchiato di sangue che suo marito portava al momento in cui è stato colpito da un proiettile la scorsa settimana nello Utah. Intervistata dal New York Post, Erika ha raccontato che la collana è stata rimossa dal corpo di Kirk mentre i medici tentavano di fermare l’emorragia. La donna ha aggiunto che il marito aveva ricevuto numerose minacce di morte nell’ultimo anno. Un amico gli aveva suggerito di parlare da dietro un vetro antiproiettile, ma lui aveva risposto "non ancora", secondo quanto riferito dalla vedova. La vedova dell'attivista ha raccontato al New York Times la sua reazione quando lo ha visto in ospedale dopo l’attentato mortale alla Utah Valley University: "I suoi occhi erano semiaperti. E aveva quel mezzo sorriso consapevole, come la Gioconda. Sembrava morto felice. Come se Gesù lo avesse salvato. Il proiettile è arrivato, lui ha sbattuto le palpebre ed era in paradiso". La vedova ha aggiunto che Donald Trump l’ha chiamata due volte dopo l’assassinio: "Mi ha detto: 'Fateci sapere come possiamo sostenervi'. Io gli ho risposto: 'Mio marito amava conversare con lei e usarla come punto di riferimento per tante cose. Potremmo continuare così?'. E lui ha detto: 'Certo'". La sera prima della tragedia, durante una cena di preghiera per il tour universitario 'The American Comeback Tour', Erika Kirk aveva suggerito al marito di indossare un giubbotto antiproiettile. "Non ancora", aveva replicato l'attivista, convinto che la sua scorta fosse sufficiente. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)