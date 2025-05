CGIL: PSR, lavoratori e lavoratrici devono essere centrali anche nel dibattito pubblico

La CGIL Molise e la FP CGIL Molise, in merito alla proposta del nuovo Piano Sociale Regionale che prevede i

passaggio dagli attuali sette a tre ambiti territoriali sociali cancellando Agnone, Venafro, Riccia e Larino,

ritiene necessario contribuire al dibattito delle ultime ore utile sperando anche a fornire alla cittadinanza

elementi di riflessione sul tema che vede coinvolto spesso persone con fragilità e lavoratori e lavoratrici

che di fatto lavorano per istituzioni pubbliche ma inserite nella catena degli appalti e quindi di servizi

esternalizzati dalle stesse istituzioni pubbliche. Un aspetto che nel dibattito complessivo e nei fatti concreti

non può diventare secondario. Motivo per il quale come sindacato, al pari di tutte le altre realtà coinvolte,

dobbiamo esserci. I lavoratori e le lavoratrici che erogano tali servizi sono molto spesso soggetti a cambio di

appalti o ad affidamenti diretti, che ricordiamo essere proprio uno dei problemi centrali del lavoro che oltre

a provocare precarietà provocano insicurezza, a cooperative da parte delle istituzioni provocando una

continua alternanza che determina perdita delle garanzie occupazionali. Al riguardo uno degli esempi

l’affidamento diretto avvenuto di recente dall’Ambito di Larino dove il personale si è visto trasformare il

contratto da tempo indeterminato a tempo determinato. Tale incertezza delle garanzie occupazionali mette

in una condizione di criticità e di poca serenità nell’erogazione di un servizio ad utenza, per di più, fragile. I

lavoratori e le lavoratrici devono essere centrali anche nel dibattito pubblico con l’obiettivo di lavorare al

fine di raggiungere condizioni e tutele che non possono più essere rinviate. Ci preme comprendere se tale

operazione risponda a reali criteri di razionalizzazione delle spese, una spesa che vada verso una maggiore

efficienza del servizio. Se così non fosse si tratterebbe dell’ennesima operazione di facciata ben lontana

dalla centralità del merito e dell’imparzialità. Ci preme però anche sottolineare come il confronto con le

parti sociali e i sindacati debba avvenire in maniera strutturata, il dibattito deve essere costruito in maniera

chiara, organizzato e costante.

Antonio Amantini, segretario generale FP Cgil Molise

Sabrina Del Pozzo, segretaria confederale Cgil Molise