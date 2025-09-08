Cercemaggiore festeggia il Patrono San Vincenzo con tre grandi concerti: Ivana Spagna, Collage e Apres la Classe

Tre grandi live a Cercemaggiore per l’attesa festa del Santo Patrono del paese, San Vincenzo Martire. Protagonisti nomi amatissimi della musica italiana.



Si comincia mercoledì 10 settembre con Ivana Spagna e i suoi successi che hanno venduto milioni di copie nel mondo per proseguire poi la sera successiva, giovedì 11, con gli intramontabili Collage; chiusura venerdì 12 con l’energia dei salentini Apres La Classe. Tutti i concerti, con ingresso gratuito, si terranno in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e saranno seguiti dai dj set di Mountain, Garden e Lorenzo Farina. Nelle tre serate saranno allestiti stand gastronomici mentre giovedì 11 ci sarà anche uno spettacolo pirotecnico.

Il programma religioso prevede invece per martedì 9, alle 19, nella chiesa di San Rocco, la conferenza “Il Martirio ieri e oggi”.



Mercoledì 10, sempre nella chiesa di San Rocco, alle 8, Santa Messa e fine della Novena a San Vincenzo. Seguirà alle 10 la processione da piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa al Parco della Rimembranza e la Santa Messa in onore della Madonna della Pace. Alle 19 Vespri,

serata penitenziale, preghiera per la pace e confessioni nella chiesa di Santa Maria della Croce. Giovedì 11, giorno della Solennità di San

Vincenzo Martire, alle 8 Santa Messa nella chiesa di San Rocco. Alle 10 Santa Messa Solenne e processione, nella chiesa di Santa Maria

della Croce benedizione dei bambini e del Corpo scolastico. Alle 19 infine Santa Messa di ringraziamento nella chiesa di Santa Maria della

Croce. I festeggiamenti sono organizzati dal Comitato San Vincenzo con il Comune di Cercemaggiore e la Parrocchia di Santa Maria della

Croce.