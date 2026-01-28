“C’era una volta l’Odeon”, da venerdì 30 gennaio il cinema torna nel Palazzo GIL

La magia del cinema riaccende le luci nel centro cittadino: la Fondazione Molise Cultura, in collaborazione con l’Associazione Art Event Live, è lieta di presentare “C’era una volta l’Odeon”, rassegna cinematografica che fino al maggio prossimo trasformerà l’Auditorium “Arturo Giovannitti” del Palazzo Gil in una vera e propria sala d’essai.

Il progetto nasce con l’intento di onorare la memoria del luogo — un tempo sede dello storico Cinema Odeon — e di rispondere alla crescente domanda di cinema d’autore espressa dal territorio. Il cartellone prevede 14 proiezioni, a cadenza settimanale, con una selezione curata tra i titoli più premiati nei principali festival internazionali, vincitori di premi Oscar e David di Donatello.

La rassegna si aprirà con un mese di grandi successi, tra cui l’epico “Dunkirk” di Christopher Nolan (venerdì 30 gennaio), il poetico “Lunana: A Yak in the Classroom” (venerdì 6 febbraio), l’emozionante “Io sono ancora qui” (venerdì 13 febbraio) e il pluripremiato “Anora” (venerdì 20 febbraio).

Il percorso proseguirà fino a maggio con opere di registi del calibro di Gabriele Salvatores (“Napoli – New York”), Francesca Comencini (“Il tempo che ci vuole”) e Pietro Marcello (“Martin Eden”), offrendo un viaggio profondo tra temi sociali, umani e bellezza artistica.

In merito all’iniziativa, il consigliere delegato alla cultura, Fabio Cofelice dichiara: “Riaprire virtualmente le porte del vecchio cinema Odeon significa dare continuità a una vocazione culturale e turistica che non si è mai spenta, trasformando un auditorium prestigioso in un presidio culturale stabile e di qualità”.

“Restituire al Palazzo Gil la funzione di ‘casa del cinema’ – sottolineano il Consigliere Fabio Cofelice e la Presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti – non è solo un’operazione culturale, ma un gesto di profonda attenzione verso la comunità. Come abbiamo più volte ribadito, il nostro obiettivo è riattivare la memoria e la socialità in spazi che appartengono alla storia dei cittadini. Con questa rassegna, il centro di Campobasso torna a essere un punto di riferimento per la settima arte, offrendo un luogo di incontro e di riflessione accessibile a tutti, in particolare ai giovani e alle famiglie”.

La programmazione sarà aggiornata mensilmente e diffusa attraverso i principali canali social, affissioni urbane e media locali. Biglietti in vendita (5 euro) sul circuito Ciaotickets da venerdì 30 gennaio alle ore 18 – disponibili presso il box office dell’Auditorium ogni venerdì dalle ore 18 e presso il botteghino in Piazza Pepe tutti i giorni dalle 17 alle 20.

LE SCHEDE DEI FILM IN PROGRAMMA

DUNKIRK 30 gennaio 2026 ore 18,30

Regia: Christopher Nolan | Cast: Fionn Whitehead, Tom Hardy, Cillian Murphy |

Christopher Nolan firma un’opera monumentale che abbandona i dialoghi superflui per affidarsi alla potenza pura del linguaggio cinematografico e visivo. Il film ricostruisce il miracoloso salvataggio di oltre 300.000 soldati alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, intrappolati sulle spiagge francesi e circondati dalle forze nemiche. Attraverso una struttura narrativa tripartita che intreccia magistralmente il tempo del molo (una settimana), del mare (un giorno) e dell’aria (un’ora), la pellicola trascina lo spettatore nel cuore di un’esperienza sensoriale claustrofobica e senza sosta. Il montaggio serrato e la colonna sonora di Hans Zimmer creano una tensione costante, trasformando l’evento storico in una riflessione filosofica sulla sopravvivenza. Un capolavoro tecnico di rara intensità che ha ridefinito i canoni del cinema bellico contemporaneo, celebrando la resilienza umana oltre la semplice vittoria militare.

LUNANA: IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO 6 febbraio 2026 ore 18,30

Regia: Pawo Choyning Dorji | Cast: Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup

Prima storica nomination all’Oscar per il Bhutan, questo film rappresenta un’ode poetica alla semplicità e alla ricerca delle proprie radici in un mondo globalizzato. Protagonista è Ugyen, un giovane insegnante svogliato che sogna di emigrare in Australia per inseguire una carriera da cantante, ma si ritrova assegnato dal governo alla scuola più remota del pianeta. Situata ad alta quota tra i ghiacciai dell’Himalaya, Lunana è una comunità priva di elettricità e comfort moderni, dove la presenza di uno yak in classe diventa simbolo di un legame ancestrale con la terra. In questo isolamento forzato, il viaggio del protagonista si trasforma in una profonda esplorazione interiore, scoprendo che la vera felicità risiede spesso nell’appartenenza e nell’umanità dei rapporti più puri. Un’opera luminosa e commovente che cattura la bellezza spirituale di un luogo fuori dal tempo con una delicatezza visiva rara.

IO SONO ANCORA QUI (Ainda Estou Aqui) 13 febbraio ore 18,30

Regia: Walter Salles | Cast: Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro |

Il ritorno di Walter Salles al cinema di finzione è un ritratto civile di straordinaria potenza, premiato per la miglior sceneggiatura al Festival di Venezia. Ambientato nel Brasile del 1971, in piena dittatura militare, il film segue la vita della famiglia Paiva, la cui serena quotidianità viene improvvisamente distrutta quando il padre, un ex deputato, viene prelevato per un interrogatorio da cui non farà mai ritorno. La narrazione si sposta con forza sulla figura della moglie Eunice, che per decenni porterà avanti una battaglia legale e morale incrollabile contro il silenzio di Stato per ottenere giustizia. Salles evita accuratamente il pietismo, costruendo invece un dramma sulla memoria collettiva e sulla resistenza privata. È la celebrazione della vitalità di una madre e dei suoi cinque figli che si rifiutano di farsi spezzare dal dolore, trasformando la perdita in un atto politico di amore e verità.

ANORA 20 febbraio 2026 ore 18,30

Regia: Sean Baker | Cast: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov |

Vincitore della prestigiosa Palma d’Oro al Festival di Cannes, Sean Baker mette in scena una versione moderna e dissacrante di Cenerentola, ambientata tra i club di Brooklyn e le ville sfarzose di Brighton Beach. Anora è una giovane spogliarellista di origini uzbeke che crede di aver trovato il colpo di fortuna definitivo sposando impulsivamente il figlio di un ricchissimo oligarca russo. Quando la notizia del matrimonio raggiunge i genitori dello sposo in Russia, ha inizio un’odissea frenetica, violenta e tragicomica per ottenere l’annullamento delle nozze a ogni costo. Baker mescola con incredibile naturalezza la commedia slapstick, l’adrenalina del thriller e il realismo sociale più crudo. Il risultato è un film vitale, sporco e profondamente empatico che esplora le brutali disparità di classe attraverso un ritmo cinematografico travolgente e un’interpretazione magistrale della protagonista Mikey Madison.