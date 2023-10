Centro Vivian Maier organizzano incontro con il fotografo Fabio Moscatelli

Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier”, Utopia-Aps e Associazione culturale fotografica “Sei torri Tommaso Brasiliano” organizzano, il 4 Ottobre 2023 ore 18:30, in collaborazione con il Collegio provinciale Geometri e Geometri laureati di Campobasso in via D’amato 3/L, un Incontro con il fotografo Fabio Moscatelli.

Nel corso della serata l’autore parlerà della sua esperienza come fotografo e delle realtà a lui vicine raccontate dalla sua fotografia, in un viaggio che va dai quartieri della sua Tor Bella Monaca ai luoghi del terremoto in Umbria, dai degenti dell’ospedale Sant’Alessio alla storia di Gioele e di un rapporto diventato grande amicizia.

Alla fine della serata si potrà acquistare il libro “Gioele – Il mondo Fuori” e l’autore sarà disponibile per il firmacopie.

Fabio Moscatelli è nato a Roma dove vive e lavora. Diplomato presso la Scuola Romana di Fotografia e Cinema, negli anni si specializza nel reportage sociale e nel racconto di storie personali, spesso confinate ai margini della nostra società. Tra le sue pubblicazioni “Nostos”, pubblicato nel 2020 come self publishing, è un viaggio nella sua infanzia attraverso la rivisitazione dei luoghi del Centro Italia colpiti dal sisma, “Gioele – Il Mondo Fuori” in collaborazione con Gioele, ragazzo autistico con cui ha intrapreso un percorso che dura da ormai 9 anni.

https://www.fabiomoscatelli.com/

4 Ottobre 2023 ore 18:30

Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Campobasso

Via D’amato 3/L 86100 Campobasso

Ingresso libero

info: [email protected] – 3922518132