Castelpetroso/Giubilei dei Fedeli e dei Religiosi presso la Basilica dell’Addolorata

La Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso, cuore della devozione mariana in Molise, accoglierà nel mese di settembre altri due

importanti appuntamenti giubilari, momenti di preghiera e riflessione che uniranno comunità ecclesiali, e fedeli.



Dopo il Giubileo Regionale degli Operatori di Giustizia, la Basilica sarà nuovamente al centro della vita spirituale del Molise con due ulteriori celebrazioni:

 Martedì 16 settembre 2025, ore 18,30 – Giubileo di Tutti i Fedeli

Un momento di incontro e di fede che abbraccerà l’intero popolo di Dio, chiamato a vivere l’esperienza giubilare come cammino di conversione e rinnovamento interiore.

 Sabato 20 settembre 2025, ore 10.30 – Giubileo di Sacerdoti, Religiosi, Religiose e Seminaristi

Una giornata dedicata a quanti hanno consacrato la propria vita al servizio del Vangelo e della Chiesa, occasione di fraternità e di

rinnovata fedeltà alla missione.

I due appuntamenti giubilari, che si svolgeranno nella suggestiva cornice della Basilica dell’Addolorata, intendono sottolineare come il cammino spirituale del Giubileo coinvolga l’intera comunità: fedeli, sacerdoti e religiosi.

Un unico filo conduttore lega queste giornate: la centralità della fede, che illumina l’agire umano, favorisce la coesione sociale e sostiene il

servizio al bene comune, nel segno della devozione mariana e della comunione ecclesiale.

La Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso: luogo giubilare

Il Giubileo rappresenta un’occasione unica di rinnovamento spirituale, di misericordia e di riconciliazione, ed è un invito a ricevere l’indulgenza plenaria dei peccati, rafforzando la fede e il legame di fraternità all’interno della comunità.

In questo anno giubilare, siamo chiamati a vivere con gioia e speranza, a riscoprire il valore della solidarietà e della comunione, rinnovando il nostro impegno per il bene comune.