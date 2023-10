Casacalenda ospita il giornalista-scrittore Michelangelo Iossa, autore del libro “Rino Gaetano. Sotto un cielo sempre più blu” 

Rino Gaetano, la sua musica, i suoi testi, le sue canzoni e la sua arte: gli allievi dell’Istituto “Silvio Di Lalla” di Casacalenda (Campobasso) renderanno omaggio al grande cantautore calabrese ospitando il giornalista-scrittore Michelangelo Iossa, autore del libro “Rino Gaetano. Sotto un cielo sempre più blu” (Hoepli Editore).

L’appuntamento è previsto per lunedì 23 ottobre 2023 (ore 9.30) sul palco dell’Auditorium di Viale Kennedy e vedrà la partecipazione degli studenti della terza classe della secondaria di primo grado, le classi prime dei quattro indirizzi superiori oltre ad alcuni allievi del triennio: “Apprezziamo l’impegno e la voglia di fare con cui ci ripagano ogni giorno – afferma la dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo “Silvio Di Lalla” di Casacalenda, Filomena Giordano – Grazie ai docenti, senza la passione dei quali nulla sarebbe possibile: le professoresse di lettere che stanno curando l’analisi del testo con gli studenti delle classi coinvolte e il professore di musica Donato Arcano per l’organizzazione della strumentazione e degli arrangiamenti e per la preparazione dei ragazzi che saranno interpreti dei più famosi brani di Rino Gaetano. Un grazie particolare, infine, all’autore Michelangelo Iossa, per aver condiviso il nostro progetto sin dallo scorso mese di giugno e per avere accettato con entusiasmo l’invito del “Silvio Di Lalla”.

Il libro – Il libro, pubblicato in occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano, racconta la storia del musicista partendo dal “suo sud” fino all’incredibile culto sviluppatosi negli ultimi decenni. Dall’infanzia vissuta a Crotone agli anni scolastici di Narni, passando per il Folkstudio di Roma e il Festival di Sanremo fino all’incidente mortale di via Nomentana: Salvatore Antonio Gaetano, per tutti Rino, è il protagonista di un lungo racconto biografico in cui si fondono la Magna Grecia, la scuola cantautorale romana, gli anni Settanta, lo sberleffo, il reggae e le donne di tante canzoni, da Berta a Gianna che “difendeva il suo salario dall’inflazione”. Una serie di esperienze che permettono al giovane cantautore calabrese di trovare una sua personalissima strada espressiva che illumina i tardi anni Settanta con hit irregolari e amatissime dal grande pubblico come “Ma il cielo è sempre più blu” e “Nuntereggaepiù”. Rino Gaetano non è, però, soltanto il cantautore sanremese con il cilindro e a dimostrarlo è la sua discografia, spesso complessa e frutto dell’incontro con grandi musicisti e session-man italiani che hanno contribuito a creare un lento e inesorabile culto fatto di canzoni che viaggiano di bocca in bocca, fiction televisive e citazioni cinematografiche. Prefazione di Sergio Cammariere. Testimonianza di Renzo Arbore.

L’autore – Michelangelo Iossa [1974] è giornalista, scrittore e ricercatore universitario: contributor di numerose testate del gruppo RCS / Corriere della Sera e di programmi televisivi e radiofonici, Iossa collabora sin dagli anni Novanta con prestigiose testate italiane e con numerose trasmissioni radiofoniche e televisive.

Docente presso i Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione e in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università degli Studi ‘Suor Orsola Benincasa’ di Napoli, a partire dal 2003 Iossa ha firmato alcuni fortunati libri: The Beatles (2003), Le Canzoni dei Beatles (2004), Gli Ultimi Giorni di Lennon (2005), Le Canzoni di George Harrison (2006) e Paul McCartney a Napoli (2011 – con Carmine Aymone), Cameriere, Champagne!… (2014 – con il Maestro Mimmo di Francia), Napul’è…i luoghi di Pino Daniele (2015 – con Carmine Aymone), LOVE – Le canzoni d’Amore dei Beatles (2016), Il Giro del Mondo in 40 Napoli (Rogiosi Editore, 2019) e Michael Jackson – La Storia e l’Eredità Artistica (2019), 007 Operazione Suono (2020), Rino Gaetano • Sotto un cielo sempre più blu (2021), La Grande Storia di Paul McCartney (2022 – con Riccardo Russino e Carmine Aymone), La Rai a Napoli (2023), Fleming / Luciano (2023) e Harry Styles. Il Gentiluomo del pop (2023).