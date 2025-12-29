Casacalenda: “Note di fine anno”, il concerto del pianista Simone Sala

Casacalenda si prepara a salutare il 2025 con un evento musicale di grande suggestione. Lunedì 30 dicembre alle ore 21:00, presso il Teatro Flavio Bucci di Casacalenda (CB), andrà in scena “Note di fine anno”, il concerto del pianista Simone Sala, spettacolo fortemente voluto e promosso dall’Amministrazione Comunale di Casacalenda.

Sul palco, accanto a Simone Sala, due straordinari musicisti molisani e amici di lunga data: Pasquale Farinacci, violinista di grande sensibilità ed eleganza interpretativa, e Paolo Bartolucci, tenore dalla voce intensa e raffinata. Insieme daranno vita a un viaggio musicale emozionante, pensato per accompagnare il pubblico verso la conclusione dell’anno attraverso sonorità classiche, liriche e suggestioni contemporanee.

“Note di fine anno” non è solo un concerto, ma un vero e proprio racconto musicale, capace di unire virtuosismo, lirismo ed emozione, in un’atmosfera intima e coinvolgente, resa ancora più speciale dalla cornice del teatro casacalendese.

L’evento rappresenta un importante momento culturale per la comunità, confermando l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso la valorizzazione della musica e degli artisti del territorio, offrendo al pubblico uno spettacolo di alto livello artistico a ingresso gratuito.

Ingresso gratuito – Prenotazione consigliata

Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

Un appuntamento imperdibile per salutare l’anno che si chiude con la forza e la bellezza della musica dal vivo.