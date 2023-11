Casacalenda/Crolla la palestra della scuola. L’intervento del sindaco Sabrina Lallitto

” A seguito di primi sopralluoghi sulla scuola primaria – plesso di Via De Gasperi-, siamo in attesa dei Vigili del Fuoco e dei tecnici della protezione civile per le verifiche puntuali sulla palestra della scuola ormai non più agibile e sull’intero plesso.

Quello che è accaduto è gravissimo.

Le scuole, a seguito del terremoto, dovevano essere gli edifici più sicuri.

San Giuliano non ci ha insegnato nulla?

Siamo stati fortunati perché in maniera prudenziale avevo deciso di chiudere la scuola, in accordo anche con la Giunta e la Dirigente Scolastica.

Ma se ci fossero stati i bambini dentro?

Andremo a fondo sulla questione per comprendere se ci sono delle responsabilità e/o delle omissioni rispetto ai lavori di realizzazione dello stesso stabile”, così il sindaco di Casacalenda Sabrina Lallitto.