Caparezza in tour: prima tappa nel 2026 a Campobasso

Dopo il ritorno in studio per registrare nuova musica

l’artista ha annunciato oggi a sorpresa il tour per il

prossimo anno: il primo agosto tappa a Selva Piana.

Ritorno sul palco dopo 4 anni di attesa dall’ultimo tour.

Da giugno a settembre 2026 oltre 20 date nei principali

festival italiani. Biglietti in vendita dalle 14 di domani.

Campobasso, 21 maggio 2025 – Il momento che tutti stavano

aspettando è arrivato: Caparezza torna live nel 2026 con oltre 20

date, le uniche in programma, che lo vedono sui palchi dei principali

festival italiani da giugno a settembre. Dopo aver svelato sui suoi social

di essere a lavoro su nuova musica, l’artista annuncia oggi a

sorpresa il grande ritorno live, dopo 4 anni di attesa dall’ultimo tour,

tratto dall’album Exuvia, certificato Platino. Tra le date c’è anche

Campobasso, il primo agosto nell’area eventi di Selva Piana.

L’evento in Molise è promosso da PS Live Group. Artista unico,

originale e multiforme, musicista tra i pionieri del rap italiano e dagli

ultimi 3 album produttore dallo stile inconfondibile, Caparezza si è da

sempre distinto nel panorama musicale per la sua profonda abilità

letteraria, facendo dei giochi di parole la sua cifra stilistica, unendo

satira e critica sociale. Un ritorno attesissimo che arriva dopo il

momentaneo saluto al suo pubblico nel 2022 con la promessa di

rivedersi presto sul palco. Il tour si apre il 26 giugno 2026 al Rock in

Roma e attraversa altre 20 città italiane, tra queste Campobasso, fino

alla Reggia di Caserta il 5 settembre 2026. I biglietti sono in vendita

da domani 22 maggio alle ore 14 su Ticketone, Ciaotickets e sui

principali circuiti di vendita e prevendita abituali.