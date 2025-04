Cannes 78, a Robert De Niro Palma d’oro onoraria

(Adnkronos) –

Robert De Niro sarà premiato con la Palma d'oro onoraria alla 78esima edizione del Festival di Cannes. L'attore, regista e produttore riceverà la statuetta in occasione della cerimonia d'apertura martedì 13 maggio. Un riconoscimento che arriva 14 anni dopo aver presieduto la giuria nel 2011. Il giorno seguente, mercoledì 14 maggio, De Niro incontrerà il pubblico del festival (in programma fino al 24 maggio) per una masterclass sul palcoscenico del Teatro Debussy. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)