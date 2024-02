Campomarino/ Scontro tra un Fiat 500 e un furgone, tre i feriti

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 febbraio, un incidente stradale è avvenuto in contrada nuova Cliternia – incrocio via vigne nuove con via Ramitello, agro del comune di Campomarino (CB), una fiat 500 si è scontrata con un furgone Daily.

Tre le persone coinvolte nell’evento prontamente soccorse personale del 118 già presente sul posto all’arrivo della squadra Vigili del Fuoco di Termoli .

i tre malcapitati erano fuori dai veicoli e due le ambulanze intervenute per il loro trasporto presso l’ospedale di Termoli, la squadra dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale medico del 118 dopo aver eseguito operazioni di messa in sicurezza dell’area evento .

Carabinieri e i Vigili urbani di Campomarino per quanto di loro competenza.