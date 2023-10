Campomarino: Durante un controllo getta dalla finestra bilancino e droga, denunciato extracomunitario

Nell’ambito di un’attività di polizia finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti svolta in provincia di Campobasso, personale della Squadra Mobile della Questura, in collaborazione con il Commissariato P.S. di Termoli e con l’ausilio della Sezione Cinofili della Questura di Pescara, ha effettuato numerosi controlli nei confronti di persone ritenute sospette. In particolare, nel Comune di Petacciato, nel corso di una perquisizione domiciliare, gli Agenti della Sezione Antidroga hanno notato il lancio di alcuni oggetti provenienti dalla finestra di un appartamento del medesimo edificio, prontamente recuperati e successivamente sottoposti a sequestro: un bilancino elettronico di precisione ed un involucro contenente cocaina. Nell’immediato gli operatori hanno individuato l’abitazione da cui erano stati gettati droga e bilancino, risultata in uso ad un cittadino extracomunitario, ed hanno proceduto a perquisizione, estesa anche al garage di pertinenza e all’autovettura dell’uomo, in cui è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish. In totale sono stati sequestrati 15 grammi di droga e, pertanto, il soggetto trovato in possesso dello stupefacente, un ultracinquantenne, è stato denunciato alla Procura di Larino per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex art. 73 del D.P.R. 309/90.