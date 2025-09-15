Campomarino/ Arresti domiciliari a carico di un 50enne per reato di spaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Termoli (CB) hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 50enne sanseverese già titolare di diversi precedenti di polizia e/o penali. Nella circostanza un militare del suddetto Reparto, in quel momento libero dal servizio, notava il soggetto – dallo stesso già conosciuto – aggirarsi con atteggiamento sospetto in centro abitato di Campomarino (CB), decidendo quindi di fermarlo e controllarlo facendosi supportare, fino all’arrivo in ausilio di un equipaggio del suo Comando di appartenenza, da un graduato della Guardia Costiera di Termoli (CB) ivi presente ed anch’egli libero dal servizio. Durante il controllo il 50enne veniva quindi sottoposto a perquisizione personale d’iniziativa e trovato in possesso di 14 involucri in cellophane contenenti “Cocaina” del peso totale di grammi 8 circa e di euro 245,00 in banconote di vari tagli, verosimile provento di attività di spaccio.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, venivano inoltre trovati 2 pezzi di Hashish del peso totale di grammi 2 circa, 1 bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Quanto complessivamente rinvenuto nel corso della citata attività di polizia giudiziaria veniva pertanto sottoposto a sequestro penale, in attesa delle analisi di laboratorio e del deposito presso il competente Ufficio Corpi di Reato, mentre il 50enne – appurate le sue responsabilità penali in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto e punito dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 – veniva tratto in arresto e tradotto presso la sua abitazione per ivi permanere, in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).

Nel corso della successiva udienza dinanzi all’Autorità Giudiziaria, l’arresto veniva opportunamente convalidato dal competente Giudice per le Indagini Preliminari poiché legittimamente effettuato ed a carico dell’uomo veniva emessa la misura del divieto di dimora nel Comune di Campomarino (CB).