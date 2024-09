Una 77enne è stata trovata in casa prova di vita. A scoprire il corpo una nipote della donna, che non riuscendo a mettersi in contatto con lei si sarebbe recata a casa e fatto a scoperta.

Immediata la chiamata al 118 e polizia.

Da prime indagini, secondo quanto trapelato ci sarebbero sul corpo lesioni sospette, che non sembrano compatibili con una caduta accidentale.

La Procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso.