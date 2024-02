Campobasso/Scrittodicuore torna in carcere per premiare le lettere d’amore più belle

Giovedì 29 febbraio nella Casa circondariale di Campobasso si svolgerà la cerimonia

di premiazione della lettera seconda classificata al concorso nazionale che ha coinvolto gli istituti carcerari di tutta Italia.

Dopo la proclamazione dei vincitori avvenuta lo scorso dicembre, Scrittodicuore torna

finalmente “dentro il carcere” per ritrovare i protagonisti di questa settima edizione che ha

regalato forti emozioni.

A ricevere il premio sarà Aymane, ospite nella Casa circondariale di Campobasso, autore della

lettera seconda classificata alla settima edizione del Concorso nazionale di scrittura rivolto ai

detenuti degli Istituti carcerari di tutto il territorio nazionale – promosso e organizzato dal

Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani con la direzione artistica di Brunella

Santoli, la collaborazione della Direzione della Casa Circondariale di Campobasso e il

patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Molise nell’ambito di Ti racconto un

libro laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione 2023.

Nella sua lettera, partendo da una foto contemplata nella solitudine del carcere, Aymane

riscopre persone, momenti e situazioni che hanno dato un’impronta alla propria vita e di cui

all’epoca non si è colto il significato fino in fondo. Ed è proprio una foto di famiglia che ispira la

sua bellissima lettera di cuore indirizzata alla madre, alla mamma.

Un riconoscimento importante che la prestigiosa Giuria Tecnica, composta da autorevoli

scrittori come Lorenzo Marone, Camilla Baresani e Anna Giurikovic Dato, ha voluto fare ad una

lettera sincera, colma di amore, di rimpianto ma anche di speranza, che arriva dritta al cuore e

che ci abbraccia tutti.

Il primo posto di questa settima edizione è stato invece assegnato ad Antonio, ospite nella Casa

circondariale di San Gimignano.

Segnalata dalla Giuria Tecnica anche la lettera di Francesco R. ospite nella Casa circondariale di

Poggioreale. La Giuria Giovani, composta da Salvatore Dudiez, Roberta Tanno, Elena Sulmona,

Angelica Calabrese e Vincenzo Pentori, ha invece voluto segnalare la lettera scritta da Renato

C., della Casa circondariale Bollate.

Aymane riceverà il suo premio nel corso della cerimonia in programma giovedì 29 febbraio, alle

ore 11 nella Sala-Teatro della Casa circondariale di Campobasso, un evento organizzato in

collaborazione con i detenuti del Gruppo di Lettura, a cui è affidato il compito di leggere

alcune delle lettere d’amore più belle di questa settima edizione. Un riconoscimento che si

inserisce nel percorso di lettura che il Gruppo porta avanti tutto l’anno, grazie proprio

all’Unione Lettori Italiani.

Da quest’anno il premio è intitolato allo scrittore Pino Roveredo, tra i più importanti esponenti

della letteratura italiana contemporanea, nonché membro storico della Giuria tecnica del

premio, prematuramente scomparso lo scorso anno.

Alla cerimonia insieme al Direttore Maria Antonietta Lauria e Brunella Santoli Direttore

Artistico dell’Unione Lettori Italiani e responsabile del concorso “Scrittodicuore”, saranno

presenti alcuni componenti della Giuria Giovani, e i rappresentanti delle istituzioni regionali.