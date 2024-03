Campobasso/ Domani l’incontro di presentazione del libro “La Giustizia in Italia. Il Sistema Molise” di Vinicio D’Ambrosio

Venerdì 1° marzo, alle ore 17.30, presso l’hotel Centrum Palace di Campobasso, in via Giambattista Vico, sarà presentato il volume “La Giustizia in Italia. Il Sistema Molise – Le indagini, le sentenze, la vita giudiziaria degli ultimi dieci anni nel Regno del Molise. Tante storie, un solo copione”.

Il libro di D’Ambrosio esamina la realtà giudiziaria e in particolare il “Sistema Molise”, fatto di lentezze, indagini spesso sommarie, verdetti nella maggior parte dei casi scontati e una serie infinita di archiviazioni, proscioglimenti, prescrizioni.

Risultato di questa situazione è il fallimento del “processo alla molisana” con i suoi tempi lunghissimi e le ansie da “maxiprocesso”, le vetrine mediatiche, le rivalità fra magistrati, i rapporti con la stampa e la televisione.

Sullo sfondo la realtà molisana raccontata in tutto il suo groviglio di rapporti, interessi, conoscenze, amicizie, parentele, relazioni sentimentali. Un “fenomeno” che attraverso una documentazione ricchissima, sempre attenta e rigorosa, va a inserirsi nell’ampia discussione che in questi anni si è sviluppata sui problemi e le emergenze della giustizia italiana: “il sistema giustizia molisano paradigma del sistema giustizia in Italia”.

Interverrà il professore e avvocato Pierpaolo Rivello, Procuratore generale militare emerito Suprema Corte di Cassazione.

A moderare gli interventi sarà il giornalista Edoardo Sirignano.

Le conclusioni saranno affidate all’autore del volume Vinicio D’Ambrosio.