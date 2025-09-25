Campobasso/Contributo per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità: domande fino al 20 ottobre

C’è ancora tempo fino al prossimo 20 ottobre per richiedere il contributo per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità per l’anno 2025-26. Il Comune di Campobasso rinnova l’invito alle famiglie residenti a presentare domanda. L’iniziativa è rivolta agli alunni con

disabilità certificata (Legge 104/1992, art. 3, comma 1 o 3) che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale o gestito da enti del Terzo Settore.

La domanda va compilata utilizzando il Modello A, disponibile sul sito del Comune, e può essere presentata:

via PEC all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it

oppure consegnata a mano presso lo Sportello Unico Servizi alla Persona, in via Cavour n. 5 – Campobasso

Per assistenza nella compilazione o chiarimenti, è possibile contattare i numeri: 0874-405576 / 0874-405553 / 0874-405598

Tutte le informazioni e il modulo sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Campobasso al link:

https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/po/mostra_news.php?id=2161&area=H

Il Comune invita le famiglie interessate a non perdere questa opportunità di sostegno concreto per garantire il diritto allo studio e alla mobilità degli alunni con disabilità.