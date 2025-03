Campobasso -Carpi 2-1

Campobasso/Neri, Benassai, Mondonico, Remy, Pierno, cerretelli, Serra, lombari, D’Angelo, Di Stefano, Bifulco. All Prosperi.

Carpi/ Sozi, Cecotti, zagnoni, Mandelli, Panelli, Puletto, Casarini, gerbi, Verza, Cortesi, Figoli. All Serpini.

Arbitro. Troiano di Bari.

Marcatori. al 19 Figoli, al 78 Forte R e al 87 pierno.

Al 25 un tifoso si sente male la partita viene sospesa e riprende dopo 20 minuti. spettatori 3544.

Al 5, azione degli ospiti ma la difesa di casa respinge. Al 19, ancora Carpi in avanti Neri respinge ma Figoli ben appostato segna e’ 1-0 per gli emiliani. Al 25, un tifoso in curva nord si sente male l’arbitro sospende il gioco il tifoso viene portato in ospedale e il gioco riprende dopo circa 20 minuti. Facciamo gli auguri di pronta guarigione allo spettatore che si e’ sentito male. Al 30 tiro di Cerretelli di poco fuori. AL 35 , Pierno segna ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Finisce cosi il primo tempo con il Carpi in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, escono al 46, escono Cerretelli e Lombari ed entrano Martina e Di Nardo.Al 65, tiro di serra fuori, al 70, Cortesi colpisce la traversa. AL 75 escono Di Stefano e Bifulco ed entrano Forte R e Falco. al 78 e’ proprio Forte R a segnare 1-1. Al 87, Pierno approfitta dell ‘errore di Sozi e realizza il 2.-1.Finisce cosi, la partita con la salvezza piu’ vicina ma vogliamo fare i nostri auguri al tifoso che si e’ sentito male e a Michele Libertucci che non sta bene grande tifoso dei lupi.

Arnaldo Angiolillo