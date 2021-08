Campionati Italiani 2021 di Danza Sportiva: La Dancing Art Molise si conferma la regina delle danze accademiche e dello show dance

La Dancing Art Molise si conferma la regina delle danze accademiche e dello show dance ai Campionati Italiani 2021 di Danza Sportiva. La competizione organizzata dalla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva), unica federazione nazionale Coni autorizzata ad organizzare competizioni a titolo nazionale, ha visto la scuola di danza campobassana salire sul gradino più alto del podio per il terzo anno consecutivo.



Ma il bottino non si ferma ad un solo oro ottenuto dagli atleti diretti dai tecnici Luca Russo e Simona Trivisonno, perché il medagliere della Dancing Art Molise è arricchito da quattro ori, cinque argenti, due bronzi e altri tredici piazzamenti tra il quarto e il settimo posto in finale. Risultati questi ottenuti tutti nelle Danze Accademiche (Show Dance, Modern-contemporary e Jazz Dance).



I primi ori sono arrivati proprio nella prima giornata di gara, il 18 Luglio, dedicata ai gruppi di Show Dance con il gruppo Over 17 che per il terzo anno consecutivo vince nel Gruppo Danza Classe Unica con la coreografia dal titolo “Schiavi del Tempo”.

Se per l’Over 17 è stata una piacevole conferma, il gruppo Gruppo Open Production invece, dopo aver sfiorato il titolo negli anni precedenti, quest’anno invece è riuscito ad essere incoronato per la prima volta Campione Italiano con la coreografia “Un viaggio nei ricordi”.



Conferme arrivano anche nello Show Dance Over 17 Piccolo Gruppo Classe U che, anche quest’anno, è salito sul podio per il quarto anno consecutivo ottenendo il titolo di Vicecampioni Italiani 2021 con la coreografia “Lo scrigno di Pandora”

La prima giornata di gara si è conclusa con altre due finali: un quarto posto nella categoria Open Piccolo Gruppo Classe U e un sesto posto nell’Under 16 anni Classe U.

Le giornate successive sono state caratterizzate dalle competizioni in solo e duo di tutte le discipline delle Danze Accademiche, le quali sono state spesso caratterizzate dal piazzamento in finale non di un solo atleta della Dancing Art Molise, ma anche di due o più rappresentanti della scuola di danza campobassana.



Da segnalare gli ottimi risultati ottenuti nel Jazz Dance dagli atleti Francesco Tomasso ed Elena Leccese i quali, in una sola giornata, hanno portato a casa due titoli di Vicecampioni Italiani nel Solo Maschile e nel Solo Femminile e quello di Campioni Italiani 2021 nel Duo Jazz Dance Over 17 Classe A.



Storica vittoria anche per Davide Trappa e Giulia Palladino che sono diventati Campioni Italiani nel Duo Modern-Contemporary Over 17 Classe B dopo aver conquistato la finale insieme all’altro duo campobassano composto da Christian Lattanzio ed Elena Leccese giunto al quinto posto.



Pia Sabella ha invece esordito al suo primo Campionato Italiano con un fantastico titolo di vicecampionessa italiana nello Show Dance Over 17 Classe B.

Nel solo Maschile Over 17 Classe AS strepitose conferme anche da Francesco Tomasso, che dopo i titoli ottenuti agli Assoluti di Riccione, si è confermato, oltre che nel Jazz Danze, anche nel Modern con il titolo di Vicecampione Italiano e nello Show Dance con la medaglia di bronzo.



Nella finale Show Dance Maschile di Classe AS ottimi piazzamenti anche per altri due atleti della Dancing Art Molise, Nunzio Saporito piazzatosi al quarto posto e Davide Trappa giunto al sesto.



Nello Show Dance Solo Maschile Classe A invece, Christian Lattanzio chiude al quinto posto la sua competizione.



Ben quattro duo della Dancing Art Molise hanno disputato la finale nello Show Dance Over 17 classe As, il livello più alto della danza sportiva, con i medagliati Nunzio Saporito e Alessia Mastrangelo, al terzo posto, e i duo Elena Leccese/Christian Lattanzio, Francesco Tomasso/Manuela Moffa e Davide Trappa/Giulia Palladino classificati rispettivamente al quinto, sesto e settimo posto.



Un’altra storica doppietta è stata ottenuta anche nella categoria 15/16 anni, grazie a due atlete molisane, Teresa Riccitelli e Francesca Saporito che nello Show Dance Classe A si sono classificate al quinto e sesto posto dopo aver raggiunto la finale al loro esordio nella classe superiore e riproponendo la stessa doppietta in finale conquistata due anni fa nella Classe B.



Altri importanti piazzamenti anche per Elena Leccese e Davide Trappa che, nel Solo Modern Over 17 Classe B ottengono l’accesso in finale su oltre 60 partecipanti piazzandosi rispettivamente al quinto e sesto posto.



Da menzionare anche l’accesso in finale per Alessia Mastrangelo, dodicesimo posto nello Show Dance Over 17 Classe A, ed Elena Leccese, decima classificata nello Show Dance Over 17 Classe AS.



Terminata questa lunga settimana di competizioni è giunto il tempo per gli atleti di un mese di riposo prima di riprendere la preparazione in vista della nuova stagione e dei Campionati del Mondo di Show Dance che si terranno a Novembre 2021 a Riesa in Germania ai quali la Dancing Art Molise parteciperà per il quinto anno consecutivo.