Calderone: “Da premio ‘Donne Amiche della Terra’ attenzione particolare a donne”

(Adnkronos) – “E’ un’occasione veramente importante per valorizzare e dare concretezza a quello che è oggi l’esempio di grandi talenti di donne che si applicano in tutti i rami della società, perché abbiamo un dato fortemente positivo, che è quello dell’occupazione femminile”. Così Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali a margine della assegnazione del ‘Premio Donne Amiche della Terra’ organizzato questa mattina presso la sede di Coldiretti a Palazzo Rospigliosi. “In questo contesto, nel premio di Coldiretti ‘Donne Amiche della Terra’ c’è un’attenzione particolare all’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, settore che si intreccia con tanti percorsi e soprattutto con la valorizzazione di prodotti tradizionali alla cui base c’è tanta competenza e soprattutto tanto studio”, ha aggiunto. “Credo che sia importante questo momento -ha continuato- proprio per mettere il punto sul fatto che si può fare impresa nell’agricoltura nel pieno rispetto delle regole con un’attenzione alla sostenibilità e alla inclusione sociale. Questo è un messaggio importante che parla anche di integrazione attraverso il lavoro e soprattutto il lavoro regolare, ed è anche una risposta all’impegno che come Governo portiamo avanti, e cioè quello del contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato. Lo abbiamo fatto anche attraverso le nuove forme di accesso alla gestione dei flussi migratori e soprattutto con le misure a contrasto del caporalato. Le storie che si premiano oggi danno la dimensione di quanto oggi il mondo dell’agricoltura sia portatore di riflessioni positive sull’innovazione applicata a un contesto fondamentale come quello delle attività agricole, che sono poi il sostegno primario al progresso di una società”, ha concluso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)