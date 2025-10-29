Calcio/ Ternana -Campobasso: 1-0. I lupi eliminati dalla Coppa Italia serie C

Ternana/Vitali, Gerard, Tripi, Loiacono, Mc Jannet, Leonardi, Maestrelli, Meccariello, Pettinari, Orellana, Durmusk. All Liverani.

Campobasso/Rizzo, Papini, Lanza,Brunet, Armini, Parisi, Serra, Nocerino, Ravaglioli,Gala, Leonetti. All Zauri.

Arbitro: Totaro di Lecce.

Marcatore al 35 Pettinari.

Spettatori 1123 di cui 75 ospiti.

Il Campobasso e’ eliminato dalla Coppa Italia di Serie C perdendo per 1-0 al Liberati” di Terni.

La rete , è stata realizzata da Pettinari al 35 minuto lo stesso aveva segnato anche a Campobasso qualche settimana fa in campionato. La Ternana, incontrerà nel prossimo turno la vincente tra Benevento e Giugliano. Per i molisani , rimane adesso solo il campionato che li vedtrà impegnati sabato alle 14.30 contro la capolista

Arezzo.

Arnaldo Angiolillo