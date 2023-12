Calcio, serie D/ Campobasso- Sambenedettese 1-0

Campobasso

Esposito, Gonzalez, Bonacchi, Nonni, Pacillo, Mengani, Maldonado, Grandis, Serra,

Coquin, Di Nardo. All Pergolizzi.

Sambenedettese

Coco, Zoboletti, Sbardella, Sirri, Pagliari, Arrigoni, Barberini, Cardoni, Alessandro,

Battista, Tomassini. All Lauro.

Arbitro: Marra di Mantova. Marcatore: al 83′ Persichini. Spettatori circa 4000 di cui 1200 ospiti.

Il Campobasso , ha acquistato tre giocatori in settimana si tratta di Grandis, Persichini ex Forli e Luciani dall’ Imolese. Al 5′ azione dei locali ma Sbardella, un ex, manda in angolo. Al 10′, azione degli ospiti ma Tomassini è pescato in fuorigioco, al 20′ ancora i marchigiani in avanti, tiro di Sbardella ma Esposito blocca la palla . Al 25′ colpo di testa di Gonzalez e Coco devia in angolo , al 35′ tiro di Mengani e Coco manda in angolo . Al 40′ ci prova Sirri ma Esposito respinge la minaccia. Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre ferme sullo 0-0.

Nel secondo tempo, al 50′ tiro di Battista ma la sfera termina fuori, al 55′ Alessandro altro ex della partita si scontra in area con Bonacchi, chiede il penalty ma l’arbitro fa cenno di proseguire. Al 75′ esce Coquin ed entra Persichini arrivato venerdì a Campobasso , mossa azzeccata di Pergolizzi perché al 83′ proprio il neoacquisto con un bel tiro realizza 1-0 in favore dei molisani. Al 88′ tiro di Tomassini ma la sfera termina fuori. Finisce cosi, la partita con la vittoria dei padroni di casa che si portano a due punti dalla Sambenedettese insieme a Chieti e Avezzano.

Il Vastogirardi ha perso 1-0 all’ Aquila mentre il Termoli ha vinto fuori casa a Monterotondo per 2-0.

Arnaldo Angiolillo