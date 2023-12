Calcio, serie D/ Termoli- Campobasso 0-0

Termoli

Lombardo, Siciliano, Maiorino, Scoppa, Esposito, Garzia, Caiazza, Hutsol, Barchi, Longo, Ausfar. All Carnevale.

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Di Filippo, Serra, Nonni, Pacillo, Chrisovergis, Grandis, Di Nardo,

Maldonado, Persichini. All Pergolizzi.

Arbitro: Pasculli di Como.

Derby tutto molisano ma per motivi di sicurezza ci sono solo i tifosi del Termoli quelli rossoblù sono a casa.

Al 5′, azione di Esposito ma il portiere ospite blocca la palla . Al 20′, rovesciata di Di Nardo colpo di testa di Persichini ma Lombardo devia in angolo. Al 35′, colpo di testa di Di Nardo ma Lombardo blocca la sfera. Al 43′, ci prova Hutsol ma la palla termina fuori. Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo, al 50′, Chrisovergis resta a terra dopo uno scontro di gioco ma il giocatore si riprende

dopo le cure del caso. Al 65′, fallo in area rossoblù e l’arbitro decreta il rigore per il Termoli, lo batte Esposito ma Esposito portiere respinge in angolo. Al 70′, tiro di Maiorino ma Esposito manda fuori, al 80′ tiro di Pacillo ma Barchi manda in angolo. Al 85′, esce Serra ed entra Lombari per gli ospiti.

Finisce cosi, la partita con un pareggio ma è stato un bel derby , adesso si va in vacanza si riprendera’ il 7 Gennaio.

Facciamo gli auguri piu’ sinceri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i tifosi.

Arnaldo Angiolillo