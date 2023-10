Calcio, serie D/ Sora- Campobasso 1-2

Sora

Crispino, Ippoliti, Veron, Mastrantoni , Gemini, Orsi, Digilio, Fortunato, Gubellini, Tribelli, Jirillo. All Campolo.

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Gonzales, Tordella, Pontillo, Nonni, Maldonado, Abonckelet, Abreu, Di Nardo, Lombari. All Pergolizzi.

Arbitro: Tagliente di Brindisi. Marcatori: al 8′ Di Nardo rig, al 26′ Gubellini rig, al 84′ Nonni.

Nel Campobasso non gioca Corvino in panchina al posto di Pergolizzi squalificato c’è Piccirlli.

Al 8′, fallo di mano in area del Sora e l’arbitro assegna il rigore in favore del Campobasso , lo batte Di Nardo che segna: è 1-0 per gli ospiti. Al 15′, azione dei laziali ma Esposito blocca la palla, al 26′, fallo in area rossoblù e l’arbitro decreta il secondo rigore ma questa volta n favore del Sora, lo batte Gubellini che realizza 1-1. Al 35′ tiro di Lombari ma Crispino blocca la sfera. Al 42′ ci prova Gubellini ma Esposito devia in angolo. Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo sul risultato di 1-1.

Nel secondo tempo,al 65′ escono Abreu e Pontillo nei molisani ed entrano al loro posto Corvino e Mengani, al 75′ tiro di Digilio ma Esposito compie un grande intervento. Al 84′, angolo di Corvino e Nonni di testa segna il 2-1 in favore del Campobasso.

Finisce cosi,la partita con la vittoria degli ospiti per 2-1; grande Esposito che ha salvato il

risultato in almeno tre circostanze.

Vastogirardi e Termoli hanno perso contro il Notaresco per 2-1 in casa mentre il Termoli è stato sconfitto 1-0 dal Fossombrone autentica sorpresa di questo torneo.

Arnaldo Angiolillo