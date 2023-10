Calcio, serie D/ Roma City- Campobasso 3-1

Roma City

Muraca, Del Mastro, Ferrante, Capece, Di Renzo, Diniz, Codromaz, Gelonese, Sparacello,Scognamiglio, Pellegrino.All Maurizi.

Campobasso

Esposito, Vitale, Bonacchi, Nonni, Tordella, Ricamato, Maldonado, Rasi, Lombari, Di Nardo,Corvino. All Mosconi.

Arbitro: Franzò di Siracusa. Marcatori: al 44′ Di Rienzo, al 54′ Sparacello, al 86′ Delgado e al 93′ Di Nardo.

Spettatori circa 200.

Altra sconfitta per il Campobasso che perde 3-1 a Riano contro il Roma City; al 1′ Di Nardo segna ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 20′ , tiro di Sparacello ma la palla termina fuori. Al 33′, Di Nardo calcia ma Muraca devia in angolo. Al 44′, azione dei locali , lancio di Diniz a Di Renzo che batte Esposito: è 1-0 in favore dei laziali. Finisce cosi, il primo tempo con il Roma City in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 54′,Sparacello realizza il 2-0 per la propria squadra. Mosconi fa entrare Abreu, Ripa e Delgado al posto di Lombari, Ricamato e Tordella.

Al 70′, viene espulso Corvino per un brutto fallo su Codromaz, al 86′ Delgado segna il 2-1 ma al 93′ ancora Di Renzo realizza il 3-1. Finisce cosi, la partita in settimana i rossoblù dovrebbero prendere dei provvedimenti perché due sconfitte in 7 giorni sono troppe; anche il Termoli e il Vastogirardi hanno perso per 1-0 contro il Fano e la Sambenedettese.

Arnaldo Angiolillo