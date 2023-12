Calcio, serie D/ Notaresco- Campobasso 0-1

Notaresco

Curtosi, Pulsoni, Pietrantonio, Antezza, Casella, Forcini, Marrancone, Tringali, Belloni,

Bonfiglio, Scipioni. All Bruno.

Campobasso

Esposito, Gonzalez, Bonacchi, Mengani, Pacillo, Nonni, Maldonado, Grandis, Di Nardo,

Serra, Persichini. All Pergolizzi.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme. Marcatore : al 65′ Grandis. Spettatori 1000 di cui circa 300 venuti da Campobasso.

Nel Campobasso, vanno via Abreu e Ricamato che vanno al Cassino e al Matese. Al 5′ colpo di testa di Di Nardo ma la palla termina fuori. Al 8′ Bonacchi cade in area: per l’arbitro è rigore , lo batte Maldonado che colpisce il palo, la palla poi viene allontanata, sfortunato il Campobasso sui calci di rigore. Al 15′ tiro di Casella ma la sfera finisce fuori, al 25′ azione dei locali ma Belloni è pescato in fuorigioco. Al 35′ azione degli ospiti ma Persichini è in fuorigioco, al 38′ ci prova Di Nardo ma la palla termina fuori. Finisce cosi, il primo tempo, con le due squadre che vanno al riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo, colpo di testa di Nonni ma la sfera finisce fuori. Al 65′ azione dei molisani e Grandis segna 1-0 in favore degli ospiti. Al 70′ tiro di Di Nardo il portiere di casa respinge e Gonzalez insacca il 2-0 ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 85′ tiro di Bonfiglio ma Esposito blocca la sfera , intanto si sparge la voce del pareggio della Sambenedettese che vinceva 2-0 in casa, la voce è confermata con grande entusiasmo dei sostenitori molisani. Finisce cosi, la partita con la vittoria dei rossoblù che affiancano i marchigiani in classifica al primo posto.

Il Termoli ha fatto 0-0 in casa contro il Matese mentre il Vastogirardi ha perso 3-0 in casa contro il Senigallia .

Arnaldo Angiolillo