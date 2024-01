Calcio, serie D/ Monterotondo- Campobasso 1-3

Monterotondo

Simionato, Malvestuto, Pasqui, Primasso, Albanesi, Meledandri, Squerzanti, Compagnone, Cardillo, Napoleoni, Manca. All Polverini.

Campobasso

Esposito, Di Filippo, Nonni, Bonacchi, Pacillo, Serra, Grandis, Maldonado, Chrisovergis, Persichini, Di Nardo. All Pergolizzi.

Arbitro: Sassano di Padova. Marcatori: al 30′ Meledandri, al 41′ Di Filippo, al 56′ Grandis al 68′ Nonni.

Auguri di Buon Anno a tutti gli sportivi molisani. Pioggia battente per tutta la partita qui a Monterotondo, al 5′ tiro di Compagnone ma la sfera termina fuori, al 20′ tiro di Pasqui ma Esposito blocca la palla , al 30′, lancio di Compagnone per Meledandri che batte Esposito: è 1-0 per i locali. Al 41′ ci pensa Di Filippo in mischia a pareggiare: è 1-1. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 1-1.

Nel secondo tempo, al 56′ Grandis tira e segna il 2-1 per gli ospiti che ribaltano il risultato. I molisani vogliono vincere e al 68′ segnano il terzo goal con Nonni. I locali cercano di segnare il secondo goal ma è il Campobasso ad andare vicino alla quarta marcatura.

Finisce cosi, la partita con i rossoblù saldamente al primo posto, il Termoli perde 2-1 in casa col Senigallia mentre il Vastogirardi pareggia 2-2 in casa contro il Fano.

Arnaldo Angiolillo