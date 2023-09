Calcio, serie D/ Matese- Campobasso 0-3

Matese

Palombo, Setola, Lesi, Ricciardi, Gagliardini, Guarino, Bracaglia, Gomis, Iacovini, Napoletano, Orlando. All Urbano.

Campobasso

Esposito, Gonzales, Bonacchi, Nonni, Tordella, Abonckelet, Maldonado, Mengani, Corvino, Di Nardo, Lombari. All Mosconi.

Arbitro: Di Mario di Ciampino.

Marcatori: al 48′ Abonckelet, al 49′ e 52′ Corvino. Spettatori circa 1000 di cui 250 provenienti da Campobasso.

Roberto Barrea, si è dimesso in settimana da viceallenatore dei rossoblù, al suo posto è stato nominato Antonio Alari. Il Campobasso, giocherà in gara unica contro il Notaresco il 18 ottobre per la Coppa Italia sul terrenodella squadra abruzzese.

La partita, comincia con i locali in attacco e al 5′ minuto, Napoletano si trova solo con Esposito ma l’arbitro fischia il fuorigioco del giocatore del Matese. Al 20′, Di Nardo viene atterrato ma il direttore di gara fa cenno di proseguire; al 24′, azione dei campani, tiro di Napoletano ma Esposito devia in angolo. Al 35′, Corvino, il migliore dei suoi si fa tutto il campo ma poi si porta la palla fuori dal rettangolo di gioco. Finisce cosi, il primo tempo con le due formazioni che vanno al riposo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, al 48′ angolo per gli ospiti lo batte Corvino e Abockelet in mischia segna: 1-0 per i rossoblù. Al 49′ Corvino con un bel diagonale batte Palombo: è il 2-0 per gli ospiti e al 52′ ancora Corvino realizza il 3-0. Micidiale il Campobasso, che nel giro di 4 minuti segna ben 3 volte. Finisce cosi, la partita, i rossoblù fanno buona guardia in difesa e i locali non hanno la forza di reagire.

Molisani , con 6 punti in due partite sono primi in classifica insieme alla Sambenedettese che ha vinto 3-0 contro il Tivoli; bene anche Termoli e Vastogirardi che hanno vinto in casa per 1-0 contro At. Ascoli e Sora.

Arnaldo Angiolillo