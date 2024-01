Calcio, serie D/ L’Aquila- Campobasso 2-0

L’ Aquila

Michielin,Giuliadori, Origlio, Del Pinto, Costa Ferreira, Marcheggiani, Banegas, Alessandretti, Belardinelli, Mandrelli, Brunetti. All Cappellacci.

Campobasso

Esposito, Di Filippo, Pontillo, Bonacchi, Pacillo, Grandis, Maldonado, Abonckelet,

Di Nardo, De Cerchio, Lombari. All Pergolizzi.

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia. Marcatori: al 58′ Alessandro , al 94′ Banegas

Spettatori circa 4000 di cui circa 500 venuti da Campobasso.

Al 5′, tiro di Maldonado ma Michielin blocca la palla, al 15′, azione dei locali e Giuliadori di testa manda fuori.

Al 20′, occasione per gli ospiti, Lombari tira addosso al portiere di casa in uscita disperata. Al 35′, azione dei padroni di casa ma Bonacchi respinge n angolo. Al 42′, tiro di Banegas ma Pontillo respinge la palla sulla linea di porta. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, esce Del Pinto ed entra Alessandro nei locali e al 58′ è proprio il nuovo entrato ad approfittare di una indecisione della difesa molisana e a battere Esposito con un tiro non forte ma preciso: è 1-0 in favore dell’ Aquila e sugli spalti i tifosi di casa fanno festa. Al 60′ escono Maldonado e Di Nardo ed entrano Persichini e Romero .Al 70′, tiro di Abonckelet ma Michielin devia in angolo, al 82′, tiro di Romero ma la sfera termina fuori. Al 94′ , in pieno recupero, Banegas tira e segna il 2-0 in favore degli abruzzesi.

Finisce cosi, la partita con la sconfitta degli ospiti che non hanno demeritato ma nel calcio vince chi la mette dentro. Il Vastogirardi ha perso 2-1 ad Avezzano mentre il Termoli ha pareggiato 0-0 contro il Roma City .

Arnaldo Angiolillo