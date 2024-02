Calcio serie D/ Campobasso- Roma City 2-1

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Di Filippo, Pacillo, Nonni, Abonckelet, Maldonado, Serra, Di Nardo, Lombari, Persichini. All Pergolizzi.

Roma City

Muraca, Ferrante, Capece, Bandeira, Gelonese, Bonelli, Scognamiglio, Ascoli, Di Renzo, Trasciani, Sparacello. All Maurizi.

Arbitro: Esposito di Napoli. Marcatori: al 2′ Maldonado, al 30′ Persichini, al 85′ Ingretolli. Giornata di sole, spettatori circa 3000.

Al 2′ , azione dei locali , Di Nardo lancia Maldonado che fa partire un gran tiro che si insacca all’ incrocio dei pali: è 1-0 per i padroni di casa. Al 15′ ci prova Ascoli ma la palla termina fuori, al 20′ goal di Di Nardo ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 30′, Persichini realizza il 2-0 per la propria squadra, al 40′ tiro Di Renzo ma la sfera finisce fuori. Finisce cosi, il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio per 2-0.

Nel secondo tempo, al 50′ tiro di Sparacello che colpisce la traversa, al 65′ escono Serra e Lombari ed entrano Lambiase e Parisi arrivato in settimana dal Casarano. Al 70′ esce Colonese ed entra Ingretolli negli ospiti, e al 85′ proprio Ingretolli di testa segna il 2-1.

Finisce cosi, la partita con la vittoria dei rossoblù; adesso c’è la sosta si giocherà di nuovo il 18 febbraio.

Il Vastogirardi ha perso 3-0 con la Sambenedettese mentre il Termoli ha vinto 1-0 contro il Fano.

Arnaldo Angiolillo