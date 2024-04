Calcio, serie D/ Campobasso – Riccione 3-1

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Di Filippo, Parisi, Pontillo, Abonckelet, Maldonado, De Cerchio,

Di Nardo, Romero, Lombari. All Pergolizzi.

Riccione

Bulgarelli, Martinelli, Colistra, Caponi, Moray, Siku, Ferrara, Tonelli, Maio, Chiesa,

Diodato. All Urto,

Arbitro: Recchia di Brindisi. Marcatori: 10′ Di Nardo, al 30′ Romero, al 84′ Di Nardo e al 86′ Caponi.

Giornata molto calda. Spettatori: circa 4500 .

Al 5′ tiro di Maldonado fuori, al 7′ colpo di testa di Romero, oggi titolare ma la palla finisce fuori. Al 10′ errore di Bulgarelli e Di Nardo segna: 1-0 per i locali. Al 20′ tiro di Maio ma la sfera termina fuori. Al 22′ tiro di Caponi ma Esposito blocca la palla. Al 25′ fallo su De Cerchio l’arbitro fa proseguire, Pergolizzi protesta e viene ammonito. Al 30′ Bonacchi si porta la palla fuori ma il segnalinee fa continuare e la palla termina a Romero che con un bolide segna il 2-0, davvero un eurogol. Al 35′ ci prova Tonelli ma la sfera termina alta. Al 42′ tiro di Lombari ma Bulgarelli blocca la palla. Finisce cosi, il primo tempo con i locali in vantaggio per 2-0.

Nel secondo tempo, al 55′ tiro di Di Nardo ma la palla finisce fuori. Al 60′ tiro di Maldonado ma il portiere ospite respinge con un bel intervento. Al 75′ escono Abonckelet e Romero ed entrano Rasi e Grandis per i rossoblù. Al 84′ colpo di testa di Di Nardo che realizza il 3-0 , autore di una doppietta. Al 86′ punizione di Caponi che segna il 3-1 .

Finisce cosi, la partita con una vittoria e domenica si va a S. Benedetto del Tronto che oggi ha perso con L’Aquila 1-0 , il Vastogirardi ha perso 3-1 contro l’Atl. Ascoli e il Termoli è stato battuto 3-0 a Chieti. Ormai la lotta per la promozione è tra Campobasso e L’Aquila.

Arnaldo Angiolillo